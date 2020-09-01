مبيعات غير متوقعة لبالم هيلز في الربع الثاني.. وتوقعات بمزيد من التعافي

كتبت- ياسمين سليم:

حققت شركة بالم هيلز للتعمير، مبيعات غير متوقعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، أغلبها جاء في يونيو الماضي، بحسب بيان للشركة أرسلته للبورصة اليوم الثلاثاء.

وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات خلال الربع الثاني من العام الجاري 2.7 مليار جنيه، بنمو نسبته 54.7% عن الربع السابق له.

وقال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز في البيان إن أداء الشركة كان سريع التحسن وغالبًا ظهر هذا منذ بداية من شهر يونيو الماضي، مما يظهر التعافي خلال هذا العام، نتيجة لتخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي شهر يوليو فقط بلغت مبيعات الشركة من الوحدات الجديدة 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو سنوية تبلغ 204%.

وأرجعت الشركة القفزة في المبيعات خلال الربع الثاني إلى إطلاقها مشروعها الجديد " Laguna Bay" في العين السخنة، بجانب الطلب على مشروع الشركة في الساحل الشمالي والوحدات الجاهزة للسكن.

ووصف بنك الاستثمار فاروس، نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثاني بأنها "حققت مبيعات أفضل من المتوقع".

وخلال النصف الأول من العام تراجعت مبيعات بالم هيلز بنسبة 27.5% لتصل إلى 4.4 مليار جنيه، نتيجة للضغوط التي خلفها فيروس كورونا وأداء المبيعات القوي الذي شهدته الشركة خلال الربع الثاني من عام 2019.

ويرى فاروس أن تحقيق بالم هيلز مبيعات بقيمة 4.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام والتطور الكبير في المبيعات لتصل إلى 5.6 مليار جنيه في أول 7 أشهر من العام، يضعها على الطريق للوصول للمبيعات المتوقعة لها هذا العام.

ويتوقع فاروس أن تحقق الشركة مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه، خاصة في ضوء زيادة احتمالية حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام الجاري.

"بالنظر للمستقبل، نتوقع أن يظل سوق العقارات متفاوتًا، وسيكون هناك فرصة للمطورين الرئيسين والكبار في التفوق واكتساب حصة من السوق"، بحسب ما قاله منصور في البيان.

وكانت أرباح بالم هيلز تراجعت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 37.4% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، لتصل إلى 197.4 مليون جنيه مقابل 315.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

كما انخفضت أرباح الشركة بنسبة 40% لتصل إلى 282 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وفقًا لما أظهرته القوائم المالية للشركة اليوم.

وتعمل شركة بالم هيلز ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقاري، وتم إنشاء مقرها في مصر في يناير 2005، وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية، والسادس من أكتوبر، والساحل الشمالي.