سي دي سي تعين شيرين شهدي مديرا للمجموعة في مصر

كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة سي دي سي CDC، مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل التنموي، اليوم الأحد عن تعيين شيرين شهدي، خبيرة التمويل التنموي، مديراً للمجموعة في مصر.

ومجموعة سي دي سي هي أكبر مؤسسة للاستثمار المؤثر في إفريقيا، حيث قامت بتوفير استثمارات متعددة منذ أكثر من سبعين عاماً. كما أن المجموعة تتواجد في مصر منذ عام 2003 وتوظف 28,351 شخص في شركاتها التابعة بمختلف القطاعات، بحسب بيان من المجموعة اليوم.

انضمت شهدي إلى فريق عمل مجموعة سي دي سي بعد سنوات من الخبرة العملية في القطاع الخاص وفي مجال التمويل التنموي بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشغلت شهدي مؤخراً منصب استشاري أول مؤسسة التمويل الدولية IFC في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن قضت ما يقرب من 10 سنوات في العمل على الاستثمارات التي تركز على قطاعات البنية التحتية والموارد الطبيعية في مصر والدول المجاورة. هذا بالإضافة إلى توليها عدة مناصب رفيعة في شركة حسن علام القابضة، وإحدى شركاتها "اتش أي يوتلتيز" والبنك العربي الإفريقي الدولي.

وذكر البيان أن انضمام شيرين شهدي لمجموعة سي دي سي سيسهم في تحقيق أهداف المجموعة لدعم النمو طويل الأجل والمستدام للشركات المصرية، حيث تعمل المجموعة على تحقيق تطور ملموس من خلال خلق فرص للعمل تحسن المعيشة والمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة داخل الشركات التي تستثمر بها، وفقا لما ذكره البيان.

شيرين شهدي حاصلة على بكالوريوس المحاسبة والتمويل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعلى ماجستير في بنوك الاستثمار والتمويل الإسلامي من جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة.