أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

بخصومات تصل لـ 65%.. تعرف على أسعار الأثاث بمبادرة "مايغلاش عليك"

02:45 م الخميس 06 أغسطس 2020
بخصومات تصل لـ 65%.. تعرف على أسعار الأثاث بمبادرة "مايغلاش عليك"

مبادرة مايغلاش عليك

كتبت- شيرين صلاح:

أتاح الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، عروض خصومات على 12 نوعا مختلفا من الأثاث، وهذه الأسعار تشمل قيمة الضريبة.

وهذه الأنواع هي المتاح بيعها عبر الموقع الإلكتروني، وتتيح المبادرة منتجات أخرى ولكن عبر المحلات المشاركة في المبادرة.

ويضيف الموقع الإلكتروني للمبادرة أنواعًا جديدة من الأجهزة كل يوم بخصومات تختلف على حسب المنتج.

النوع الأول: كنبة خشب بسعر 6931 جنيهًا بدلا من 20.064 ألف جنيه، بخصم 65%

النوع الثاني: كرسي نوبي بسعر 10.830 ألف جنيه.

النوع الثالث: وحدة تخديم بسعر 4104 جنيهات.

النوع الرابع: سحارة خشب بسعر 5472 جنيهًا.

النوع الخامس: مرجيحة خشب بسعر 7410 جنيهات.

النوع السادس: جزامة أو دولاب 3 كيلو بسعر 7378 جنيهًا.

النوع السابع: جزامة أو دولاب 5 كيلو بسعر 9348 جنيهًا.

النوع الثامن: ترابيزة مقاس 120×60 بسعر 7410 جنيهات.

النوع التاسع: طقم ترابيزة 2 قطعة خشب بسعر 5130 جنيهًا.

النوع العاشر: كنبة فوتيه بسعر 18.240 ألف جنيه.

النوع الحادي عشر: كرسي فوتيه بسعر 10.830 ألف جنيه.

النوع الثاني عشر: غرفة نوم إسلامي بسعر 41.952 ألف جنيه.

مبادرة مايغلاش عليك المنتج المحلي

الخبر التالى:

وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية تطوير "مصر الجديدة للاسكان"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94875

    عدد المصابين

  • 47182

    عدد المتعافين

  • 4930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيع أم شراء.. بماذا ينصح تجار الذهب بعد قفزة أسعاره؟