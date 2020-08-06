بخصومات تصل لـ 65%.. تعرف على أسعار الأثاث بمبادرة "مايغلاش عليك"

كتبت- شيرين صلاح:

أتاح الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، عروض خصومات على 12 نوعا مختلفا من الأثاث، وهذه الأسعار تشمل قيمة الضريبة.

وهذه الأنواع هي المتاح بيعها عبر الموقع الإلكتروني، وتتيح المبادرة منتجات أخرى ولكن عبر المحلات المشاركة في المبادرة.

ويضيف الموقع الإلكتروني للمبادرة أنواعًا جديدة من الأجهزة كل يوم بخصومات تختلف على حسب المنتج.

النوع الأول: كنبة خشب بسعر 6931 جنيهًا بدلا من 20.064 ألف جنيه، بخصم 65%

النوع الثاني: كرسي نوبي بسعر 10.830 ألف جنيه.

النوع الثالث: وحدة تخديم بسعر 4104 جنيهات.

النوع الرابع: سحارة خشب بسعر 5472 جنيهًا.

النوع الخامس: مرجيحة خشب بسعر 7410 جنيهات.

النوع السادس: جزامة أو دولاب 3 كيلو بسعر 7378 جنيهًا.

النوع السابع: جزامة أو دولاب 5 كيلو بسعر 9348 جنيهًا.

النوع الثامن: ترابيزة مقاس 120×60 بسعر 7410 جنيهات.

النوع التاسع: طقم ترابيزة 2 قطعة خشب بسعر 5130 جنيهًا.

النوع العاشر: كنبة فوتيه بسعر 18.240 ألف جنيه.

النوع الحادي عشر: كرسي فوتيه بسعر 10.830 ألف جنيه.

النوع الثاني عشر: غرفة نوم إسلامي بسعر 41.952 ألف جنيه.