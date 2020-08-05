إعادة إطلاق تطبيق "اطلب" تحت اسم "طلبات" في مصر بداية من سبتمبر

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة طلبات المتخصصة في توصيل الطعام والبِقالة في المنطقة العربية، في بيان اليوم الأربعاء، إعادة إطلاق تطبيق «اطلب» في مصر تحت اسم «طلبات».

وبحسب البيان فإن تغيير اسم التطبيق سيصاحبه توسع في مناطق الخدمة داخل جمهورية مصر العربية مع توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة في السوق المصرية.

وقالت الشركة إن خطة تغيير هُويَّة التطبيق إلى «طلبات»، ستبدأ سبتمبر المقبل 2020، وإن «طلبات» تلتزم خلال السنوات المقبلة، بضخ استثماراتٍ ضخمة لدعم الاقتصاد المصري وتحفيز نمو قِطاع التوصيل والقطاعات المُصاحِبة له من أجل تحسين مناخ الاستثمار في خدمات طلب الطعام عبر الإنترنت.

وذكر البيان أن هذا الاستثمار سيكون عبر توظيف 50 ألف سائق من السائقين المصريين بنظام العمل الحر، كما سيتم توسيع نطاق التوصيل إلى 8 مُدن جديدة خلال عام 2020 وذلك حتى يتسنى لهم خدمة ما يقرب من 55 مليون عميل محتمل.

وقال تُماسُو رُدريجز؛ المدير التنفيذي لشركة طلبات والتي استحوذت على تطبيق «اطلب» عام 2017 إن "السوق المصري به إمكاناتٍ هائلة بما يزيد عن 100 مليون مصري يعشقون الطعام الشهي ويُقدِّرون السعادة التي يجلِبُها طلب الطَّعام في تجمعات العائلة والأصدقاء.»