الأضخم في المنطقة.. مصر تلقت 124.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في 5 سنوات

كتبت- ياسمين سليم:

حظيت مصر بأضخم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة العربية خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2019 بقيمة 124.5 مليار دولار، بحسب ما أظهره تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".

والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها.

وتُعد ضمان هي أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم، بحسب موقعها الإلكتروني.

وبلغت حصة مصر من الاستثمارات الأجنبية خلال الخمس سنوات الماضية، 35.2% من إجمالي الاستثمارات التي ضخت في المنطقة.

وتصدرت مصر قائمة الدول العربية من حيث التكلفة الاستثمارية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تلقتها خلال الخمس السنوات الماضية، وبفارق كبير عن الدول التي تلتها.

وجاءت في المركز الثاني الإمارات بقيمة 53.6 مليار دولار ثم السعودية بقيمة 53 مليار دولار.

وخلال الخمس سنوات الماضية بلغت المشاريع الجديدة في مصر 476 مشروعًا، وفرت 106.6 ألف وظيفة جديدة.

كيف تنوعت المشاريع الاستثمارية الجديدة الواردة لمصر؟

حظيت الأعمال المتعلقة بأعمال البناء بالقيمة الأكبر من المشاريع الاستثمارية الجديدة التي دخلت مصر خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

وبلغت قيمة مشروعات البناء 46.1 مليار دولار بعدد 29 مشروعًا جديدًا، تلتها الكهرباء بقيمة 43.6 مليار دولار بقيمة 45 مشروعًا، ثم التصنيع بقيمة 10.1 مليار دولار بقيمة 106 مشروعات.

ثم جاءت مشروعات اللوجستيات والتوزيع والنقل بقيمة 8.3 مليار دولار بقيمة 29 مشروعًا، ثم مشروعات الاستخراج بقيمة 8.3 مليار دولار بنسبة 6 مشروعات ثم مشروعات التجزئة بقيمة 3.1 مليار دولار.

وتوضح الصورة التالية تطور المشاريع الاستثمارية حسب أهم 10 قطاعات خلال 5 سنوات.

وتصدرت روسيا قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2019، بحسب بيانات المؤسسة.

واستثمرت روسيا بقيمة 30.3 مليار دولار في مصر بـ 9 مشروعات و7 شركات، تلتها الصين بقيمة 27.3 مليار دولار بـ 47 مشروعًا و31 شركة.

ووفقًا لبيانات مؤسسة ضمان، جاءت الإمارات في المركز الثالث بقيمة 16.1 مليار دولار بـ 71 مشروعًا و31 شركة، ثم السعودية بقيمة 13.7 مليار دولار بـ 40 مشروعًا و25 شركة.

ويوضح الجدول التالي أبرز الدول المستثمرة في مصر خلال 5 سنوات مرت.

وكانت شركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة والمتخصصة في الطاقة النووية، هي أهم شركة مستثمرة في مصر خلال الفترة من 2015 إلى ديسمبر 2019، باستثمارات 30.02 مليار دولار وعدد مشروعين.

وبحسب بيانات ضمان، تلتها شركة China Fortune Land Development (CFLD الصينية باستثمارات 20 مليار دولار بعدد مشروع واحد، ثم مجموعة الحبتور باستثمارات 8.5 مليار دولار ومشروع واحد ثم شركة إيني الإيطالية بقيمة 8.3 مليار دولار وعدد 4 مشروعات، وأخيرًا شركة فواز الحكير باستثمارات 3.9 مليار دولار و7 مشروعات.