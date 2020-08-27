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أسعار الذهب في مصر تقفز خلال تعاملات الخميس.. و13 جنيها زيادة بالجرام

12:31 م الخميس 27 أغسطس 2020
أسعار الذهب في مصر تقفز خلال تعاملات الخميس.. و13 جنيها زيادة بالجرام

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث قفز سعر الجرام 13 جنيهًا في المتوسط، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 856 جنيهًا مقابل 843 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 734 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 978 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6848 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب العالمية أنهت جلسة تداول أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 1.36%، حيث زاد سعر الأوقية إلى 1954.46 دولار، وذلك قبل أن تتراجع اليوم بنسبة 0.63%، ليصل سعر الأوقية إلى نحو 1942 دولارًا في تمام الساعة الثانية عشرة و5 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب

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