أرباح أوراسكوم كونستراكشون تتراجع 48.8% في 6 أشهر

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 48.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، تراجع صافي ربح الشركة إلى 34.4 مليون دولار مقابل 67.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة أوراسكوم كونستراكشون، خلال الستة أشهر إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 1.49 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام (أبريل – يونيو) إلى 9.5 مليون دولار مقابل 33.5 مليون دولار، خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الثلاثة أشهر إلى 791.2 مليون دولار مقابل 790.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المقارن.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، إن انتشار فيروس كورونا منذ مطلع عام 2020 أدى إلى المزيد من حالات عدم اليقين في البيئة التشغيلية للمجموعة ويستمر تأثيره على عمليات المجموعة في المناطق التي تزاول فيها نشاطها حيث تزاول المجموعة أنشطتها الرئيسية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الشركة، إلى أنها شكلت لجنة لإدارة الأزمة لضمان استمرار عملياتها التجارية بشكل آمن ومستقر حيث قامت باتخاذ إجراءات لمواجهة والحد من تأثير المشكلات على المشكلات التشغيلية والمالية التي تم تحديدها.

وقالت الشركة في بيان منفصل للبورصة، إنه تم ترشيح ندى شوشة – لتشغل عضو مجلس إدارة غير تنفيذية - مستقلة، وأنه سيُطلب من المساهمين الموافقة على تعيينها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقبل في 17 سبتمبر.

وشوشة هي مديرة تنفيذية متمرسة في قطاعات الخدمات المالية والاستثمار والتنمية الاقتصادية. تشغل حاليًا مناصب في العديد من المجالس بما في ذلك نائب رئيس وعضو لجنة الاستثمار في صندوق المشروعات المصري الأمريكي وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر في بنك فلسطين (WBG)، وعضو مجلس الإدارة ولجنة تدقيق في AXA (مصر).

وشغلت شوشة مؤخرًا منصب مديرة إقليمية لمصر وليبيا واليمن في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتي انضمت إليها في عام 2002.

وقال جيروم جيرود، رئيس مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم كونستراكشن بي. إل. سي:"سعدنا جدًا بترشيح السيدة ندى شوشة لعضوية مجلس إدارتنا. تمتد خبرة السيدة شوشة الكبيرة عبر العديد من القطاعات والبلدان التي تقوم بعملياتنا فيها، وستكون ذات قيمة عالية للمجلس وإدارتنا ومساهمينا، إن تعيينها في منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذية مستقلة أيضاً سيعزز التزامنا بتطبيق أعلى مستويات حوكمة الشركات".

وتعمل شركة أوراسكوم كونشتراكشون، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية، وتركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.