وزير الاتصالات يتفقد تجهيزات تحويل قصر السلطانة ملك لمركز ريادة أعمال

كتب- علاء حجاج:

تفقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعمال التطوير والتجهيزات الجارية لتحويل كلًا من قصر السلطانة ملك ومبنى تابع لجامعة القاهرة في منطقة بين السرايات إلى مركزين لتنمية الابداع وريادة الأعمال.

وقال بيان صحفي من الوزارة اليوم الثلاثاء إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة الثقافية المملوكة لبعض أجهزة الدولة إلى مراكز لتنمية الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب؛ وحرصا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير البيئة المحفزة للابتكار التكنولوجي.

وقال وزير الاتصالات في البيان إن تطوير رأس المال البشري يأتي على رأس أولويات خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسعى جاهدة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار ودعم أنشطة ريادة الأعمال من خلال تهيئة المناخ الملائم وتوفير الخدمات والبنية التكنولوجية الداعمة للإبداع التكنولوجي لدى الشباب في مراكز تجمع بين الأصالة والمعاصرة من أجل إنتاج حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد طلعت على أهمية أن تراعي أعمال التطوير الحفاظ على الطراز المعماري للمباني الأثرية والحفاظ على هويتهم وقيمهم الحضارية وأن يتم العمل لإعادة توظيف المبنيين وتحويلهم إلى مراكز للإبداع وريادة الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد للانتهاء من التجهيزات.

وتشمل أعمال التطوير مجموعة من الإجراءات الانشائية الفنية والتكنولوجية اللازمة إلى جانب كافة النواحي المعمارية بما يحافظ على القيمة الآثرية للمبنيين، بحسب البيان.

يذكر أن مشروع مركز تنمية الابداع وريادة الأعمال، ينفذ بقصر السلطانة ملك الذي يقع أمام قصر البارون بحي مصر الجديدة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات، ووزارة قطاع الأعمال ممثلة في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وينفذ مشروع مركز تنمية الإبداع وريادة الأعمال بالمبنى التابع لجامعة القاهرة في منطقة بين السرايات في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة القاهرة.