نيفين جامع: 250 تجمعا للحرف اليدوية والتراثية في مصر تضم نحو 120 حرفة

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تنسيق الجهود فيما بينها لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لقطاع الحرف اليدوية والتراثية.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء، أضافت جامع أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للعمل على النهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، وحل المشكلات التي تواجهه باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة التي تتيح فرص عمل لقطاع كبير من المواطنين خاصة بالمحافظات الحدودية والصعيد والمحافظات السياحية.

وأوضحت أنه يوجد في مصر حوالي 250 تجمعا للحرف اليدوية والتراثية تضم نحو 120 حرفة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة والمؤقتة بالمشروعات والمصانع المسجلة.

كما أشارت نيفين جامع إلى وجود عدد كبير من المشروعات أيضا بالقطاع غير الرسمي والتي تعمل الدولة على ضمها للقطاع الرسمي لتتمكن من توفيق أوضاعها والحصول على التمويل والتدريب لتطوير منتجاتها مما يؤهلها للتصدير وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وذكرت أن المشروعات اليدوية قادرة إذا أتيحت لها الظروف الملائمة أن تحدث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لقطاعات عريضة من المواطنين باختلاف فئاتهم العمرية.

وقالت الوزيرة إن من بين هذه الفئات المرأة التي تتميز بقدرتها على التطوير والتجديد في العمل اليدوي، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتمكنون من المشاركة بفعالية وإيجابية في العملية الانتاجية، الأمر الذي يساعد على تمكينهم اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتهم.

وأضافت أن معرض "تراثنا" الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات يعتبر أكبر المعارض التي تخدم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، ويتم تنظيمه بشكل دوري ليستفيد منه أكبر عدد من أصحاب المشروعات والعاملين بهذا القطاع.

وبحسب الوزيرة، يعتبر هذا المعرض تجربة فريدة من نوعها، فهو لا يمثل نافذة لتسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية فقط بل هو تجمع يضم المئات من أصحاب المشروعات والجمعيات الأهلية وشباب الجامعات من مختلف المحافظات، الأمر الذي يتيح لأصحاب هذه المشروعات الفرصة للالتقاء وتبادل الخبرات وعقد صفقات تكاملية وتبادلية والتعرف على احتياجات الجمهور.