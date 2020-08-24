لإيقاف الخسائر.. تجار يطالبون بإعادة فتح أسواق المواشي تدريجيًا

كتبت- شيرين صلاح:

تسبب غلق أسواق المواشي منذ بداية انتشار فيروس كورونا في منتصف شهر مارس الماضي، في خسائر لمربي وتجار المواشي، بحسب ما ذكره تجار مواشي لمصراوي.

وطالب التجار، الدولة بإعادة فتح الأسواق بالمحافظات مرة أخرى ولو بشكل تدريجي لتعويض التجار والمربين عن خسائر الفترة الماضية.

وقال مجدي رمضان، تاجر مواشي بمنطقة الصف، لمصراوي إن غلق الأسواق تسبب في خسائر لمربي المواشي بمختلف المحافظات.

وأضاف رمضان، أن حجم الخسائر للمربي تتحدد بحسب العدد الذي يمتلكه من المواشي.

وبحسب رمضان، فإن كل تاجر بعد غلق الأسواق أصبح لا يعرف كيف سيبيع ما لديه من مواشي، مشيرًا إلى أن بقاء المواشي بدون بيع يعني زيادة التكاليف الإنتاج.

وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن غلق الأسواق خلال الفترة الماضية تسبب في تراجع أسعار الكيلو القائم للمواشي هذا العام، مقارنة بأسعار العام الماضي.

وسجل سعر القائم الجاموسي 50 جنيهًا مقابل 55 جنيهًا، وسعر الأبقار بين 42 و50 جنيها مقابل 55 جنيهًا، والضاني 55 جنيها مقابل 60 جنيها، العام الماضي.

وأضاف وهبة، أن الخسائر لم تقتصر على مربي المواشي فقط، بل على التجار والجزارين أيضا.

وبحسب وهبة، "فإن الموضوع عبارة عن حلقة متمثلة في تاجر يطلب من مربي المواشي وجزار يطلب من تاجر فمع تراجع القدرة الشرائية للمواطن والخوف من الذبح طالت الخسائر الكل، وتراجع الطلب".

وأدى الخوف من الذبح هذا العام بسبب كورونا إلى تراجع الطلب على المواشي في موسم عيد الأضحى، والاتجاه إلى شراء الصكوك من الجمعيات الخيرية، وفقا لقول وهبة.

ودفع الخوف من كورونا والتجمعات هذا العام إلى زيادة الإقبال على شراء صكوك الأضاحي من المؤسسات الخيرية، وفقا لما ذكره مسؤول مبيعات جمعيات أهلية لمصراوي في وقت سابق.

وأشار وهبة إلى أن الشعبة تقدمت منذ فترة ماضية للغرفة التجارية للمطالبة بفتح الأسواق مرة أخرى، ولكن لم يتم الرد على الطلب إلى الآن.

وطالب مربو المواشي والتجار، بإعادة فتح الأسواق مرة أخرى حتى ولو بطريقة تدريجية لتعويض التجار والمربين عن خسائر الفترة الماضية.

وبلغ الإنتاج المحلي في عام 2018 من اللحوم نحو 198 ألف طن، و استوردت مصر نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة، بحسب بيانات للهيئة العامة للاستعلامات.