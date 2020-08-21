التنظيم والإدارة يبدأ تقييم المتقدمين للندب إلى النيابة العامة الاثنين المقبل

كتب- عبدالقادر رمضان:

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بدء الجهاز في تقييم المتقدمين للندب من بين موظفي الجهاز الإداري للدولة لوظائف بالنيابة العامة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 أغسطس وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم الجمعة، إن عدد المتقدمين المقرر تقييمهم يبلغ 2907 متقدما سيخضعون لعدة اختبارات إلكترونية منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبار السلوك واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.

وأشار إلى أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونياً بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقاً للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو تحديد الاحتياجات التدريبية.

يذكر أن النيابة العامة اتفقت مع الجهاز على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بموقع بوابة الوظائف الحكومية بدءاً من 1 مارس وحتى 30 مايو عن تسجيل الراغبين من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بياناتهم إلكترونيا.

وعقب انتهاء التسجيل ستقوم باتخاذ إجراءات اختبارهم بمستويات تقييم مختلفة بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، تمهيداً لاختيار أفضل الكفاءات الصالحة من بينهم للندب للعمل الإداري بالنيابة العامة، بحسب البيان.

وأكدت النيابة العامة أنها ليست بصدد تعيين من هم خارج الجهاز الإدارى للدولة؛ التزاما بالقانون والقواعد المنظمة لذلك، ويعنى هذا الإعلان عن حاجة النيابة العامة إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بالجهاز الإداري لنيابة العامة بعد نقلهم من جهات عملهم الأصلية.