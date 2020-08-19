"تنمية المشروعات": ضخ 1.1 مليار جنيه في 55 ألف مشروع بقنا خلال 6 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الجهاز ضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل 55 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بمحافظة قنا خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020، وهو ما أتاح حوالي 72 ألف فرصة عمل.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات، أضاف عبد الملك أن الجهاز نفذ خلال الفترة المذكورة مشروعات متنوعة لتطوير خدمات البنية الأساسية بالمحافظة بإجمالي تمويل 167.2 مليون جنيه أتاحت 2.6 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة بهدف توفير البيئة المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من جهاز تنمية المشروعات، برئاسة طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، مع أشرف الداودى محافظ قنا، ضمن زيارة الوفد للمحافظة.

وتناول اللقاء تنسيق أوجه التعاون بين الجهاز والمحافظة بهدف التوسع في إقامة مشروعات جديدة صغيرة ومتناهية الصغر أو مساندة المشروعات القائمة، وفقا للبيان.

كما تمت مناقشة مشاركة الجهاز في تطوير المنطقة الحرفية بمنطقة الصالحية، والمجمع الصناعي بنجع حمادي، ودراسة إمكانية إقامة مشروعات صغيرة كصناعات تكميلية ومغذية لمستلزمات مصانع السكر والألومنيوم والأسمنت وغيرها بالمحافظة.

وقال الجهاز إن فعاليات الزيارة تضمنت توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والمحافظة يقوم بمقتضاه الجهاز بتمويل 100 سيارة ميكروباص كمرحلة أولى، مما يسهم في تطوير وسائل النقل للتيسير على المواطنين من جانب، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة من جانب آخر.

كما شهد المحافظ ونائب الرئيس التنفيذي للجهاز توقيع عدد من العقود لتمويل المشروعات متناهية الصغر بين الجهاز والعديد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة بإجمالي تمويل بلغ 11.45 مليون جنيه.

ووقع العقود نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهى الصغر بالجهاز، ورؤساء الجمعيات، وذلك بهدف إتاحة المزيد من فرص العمل المنتجة والاهتمام برعاية محدودي الدخل، حيث من المتوقع أن تتيح تلك العقود ما يزيد على 1300 فرصة عمل.

وفي نفس الإطار، تم تسليم 4 شيكات لعدد من أصحاب المشروعات الذين حصلوا على تمويل من الجهاز للبدء في مشروعاتهم الجديدة بإجمالي قدره 1.1 مليون جنيه.

وقال أشرف الداودي إن محافظة قنا تحرص على توفير فرص عمل للشباب من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، والتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة التعاون القائم مع جهاز تنمية المشروعات.

وأضاف أن المحافظة تعمل على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أصحاب المشروعات لمساعدتهم على التوسع وتوفير فرص العمل التي تؤدي إلى زيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وقال طارق شاش إنه تنفيذا لاستراتيجية الجهاز الحالية التي تتبناها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز فإن مسئولي الجهاز يقومون بسلسلة من الزيارات لمختلف محافظات الجمهورية بهدف دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة على حدة.

وأضاف شاش أن هذه الفرض يمكن أن يستفيد منها الشباب في إقامة مشروعات جديدة والتوسع في مشروعاتهم القائمة، وتشجيع المواطنين على العمل الحر خاصة فى ضوء المزايا التي يمنحها قانون تنمية المشروعات الجديد.

كما زار وفد الجهاز أيضا جامعة جنوب الوادي، حيث التقى مع يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، وتم خلال اللقاء مناقشة إنشاء مركز تمثيل لجهاز تنمية المشروعات بالجامعة يتم من خلاله التوسع في تنظيم الدورات التدريبية في مجال فكر العمل الحر وريادة الأعمال خاصة لطلبة الكليات النهائية بالجامعة.

وسيقوم أيضا هذا الفرع بتوضيح المزايا والتيسيرات التي يتيحها قانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للطلاب بالجامعة، وفقا للبيان.