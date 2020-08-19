مبادرة "مايغلاش عليك" تنشط حركة المبيعات في محلات الأحذية

كتبت- شيرين صلاح:

قال خليفة هاشم عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن حركة المبيعات بمحلات الأحذية شهدت نشاطا ملحوظا خلال الفترة الماضية مع مشاركة العديد من محلات المنتجات الجلدية بمبادرة "مايغلاش عليك".

وأطلقت الحكومة في الأسبوع الأخير من يوليو الماضي، مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، وخصصت موقعًا إلكترونيًا يحتوي على السلع المشاركة في المبادرة ونسب الخصم عليها والأسعار قبل وبعد الخصم والشركات البائعة ومواصفات السلع.

وتمنح المبادرة خصمًا على العديد من السلع بنسب تصل إلى 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

وتتراوح نسبة التخفيضات على المنتجات الجلدية ضمن مبادرة "مايغلاش عليك" بين 20 و40% حسب الموديل، بحسب ما ذكره هاشم في وقت سابق لمصراوي.

وتوقع هاشم أن تنعش المبادرة حركة البيع والشراء بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة تزامنا مع استعداد المحلات لموسم المدارس.

وكانت محلات الأحذية شهدت ركودا كبيرا بحركة البيع والشراء نتيجة انتشار فيروس كورونا الفترة الماضية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.