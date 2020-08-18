القابضة للأدوية تستهدف زيادة أرباحها إلى مليار جنيه العام المالي الجاري

كتبت – شيماء حفظي:

تستهدف الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة لقطاع الأعمال العام، زيادة أرباحها خلال العام المالي الجاري 2020 – 2021 بنحو 186.7% مقارنة بالعام المالي 2018-2019 لتصل إلى مليار جنيه.

واستعرض الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة، مؤشرات القوائم المالية المجمعة للشركة خلال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2020-2021، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 21.1 مليار جنيه بنسبة نمو 34.6% مقارنة بالمحقق فعليا في العام المالي 2018--2019، واستهداف صافي ربح بنحو مليار جنيه بزيادة قدرها 186.7% عن عام 2018-2019.

ووفقا لمشروع موازنة 2020-2021، تبلغ جملة الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة 423 مليون جنيه بنسبة نمو 32.6% عن فعلى 2018-2019، بحسب البيان.

وبلغ صافي الربح المستهدف 239 مليون جنيه بمعدل نمو 71% عن فعلى 2018/2019، وتبلغ حصة وزارة المالية حوالي 45 مليون جنيه.

وبالنسبة لمؤشرات الشركات التابعة، تبلغ قيمة إيرادات النشاط المستهدفة 23.1 مليار جنيه لعام 2020/2021 بمعدل نمو 36%، فيما تبلغ قيمة الصادرات 508 ملايين جنيه بزيادة عن فعلى 2018/2019 بنحو 54.4%، وفقا لبيان الوزارة.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح لمؤشرات الشركات التابعة حوالي 1.044 مليار جنيه بنسبة نمو 172.5% مقارنة بـ فعلى 2018/2019. وتبلغ الاستثمارات المستهدفة في الشركات التابعة 554.9 مليون جنيه.

كما استعرض رئيس الشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة، والذي تضمن ما تم من تقييم فني لخطوط الإنتاج في إطار العمل على التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، والعمل على إنتاج وتسجيل مستحضرات جديدة، وحسن إدارة الموارد البشرية والمادية المتاحة.

والشركة القابضة للأدوية، يتبعها 11 شركة تابعة، بينها 8 شركات إنتاج، بالإضافة إلى شركات تجارة وتوزيع.