البطالة في مصر ترتفع لأعلى مستوى في نحو عامين بسبب كورونا (إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

سجل معدل البطالة في مصر قفزة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليرتفع إلى 9.6% إجمالي قوة العمل مقابل 7.7% في الربع الأول من العام.

وبهذا يكون معدل البطالة في مصر سجل خلال الربع الثاني أعلى معدل له منذ ما يقرب من عامين.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم الاثنين، ارتفاع البطالة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة إجراءات احترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئيًا وحظر المواصلات خلال ساعات الليل.

ووفقًا لبيانات الجهاز ارتفع معدل البطالة إلى فوق الـ 9% لأـول مرة منذ الربع الرابع من 2018، عندما بدأ في التراجع وسجل 8.9% مقابل 10% كان قد سجلها في الربع الثالث من 2018.

وبحسب بيانات الجهاز ارتفع عدد العاطلين عن العمل 338 ألف متعطل خلال الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو الماضيين.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تسببت في تعطل بعض الأنشطة الاقتصادية، كما تسبب توقف حركة السفر والسياحة عالميًا في توقف نشاط السياحة بالكامل قبل أن يعود في يونيو الماضي.

ويوضح الإنفوجرافيك التفاعلي التالي تطور معدل البطالة منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية يونيو الماضي.