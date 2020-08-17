ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد الجرام بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 863 جنيهًا مقابل 860 جنيهًا، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 739 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى نحو 986 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6904 جنيهات.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.40% لتسجل 1952 دولارًا للأوقية، حيث زادت الأوقية بنحو 7.7 دولار، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، في تمام الساعة 12:22 دقيقة ظهرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.