معدل البطالة في مصر يقفز إلى 9.6% خلال الربع الثاني بسبب كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قفز معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.7% في الربع الأول من العام، بحسب ما بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وقال البيان إن الارتفاع في معدل البطالة جاء بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة إجراءات احترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئيًا وحظر المواصلات خلال ساعات الليل.

ووفقًا لبيانات الجهاز ارتفع معدل البطالة بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني من العام (أبريل إلى يونيو) مقابل الربع الأول، وارتفع بنسبة 2.1% عن الربع المماثل له العام السابق.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء، أعلن في مايو الماضي ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.2% من إجمالي قوة العمل خلال شهر أبريل الماضي، مرجعًا ذلك للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا.

وسجل تقدير حجم قوة العمل خلال الربع الثاني من العام 26.689 مليون فرد مقابل 29.008 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض 8%.

وقال البيان إن قوة العمل في الحضر بلغت 11.817 مليون فرد بينما بلغت في الريف 14.872 مليون فرد.

وبلغ حجم قوة العمل للذكور 22.746 مليون فرد بينما بلغت للإناث 3.943 مليون فرد.

وأرجع سبب ذلك للإنخفاض إلى جائحة فيروس كورونا والتي أدت إلى عزوف الكثير عن العمل وعدم قدرتهم البحث عنه.

وأضاف البيان أن عدد المتعطلين سجل 2.574 مليون متعطل بنسبة 9.6% من إجمالي قوة العمل (1.934 مليون ذكور و640 ألف إناث) في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 2.236 مليون متعطل في الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع قدره 338 ألف متعطل.

وارتفع عدد المتعطلين بـ 480 ألف متعطل خلال الربع الثاني من العام مقابل نفس الفترة العام الماضي بنسبة قدرها 22.9%.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 8.5% من إجمالي الذكور في قوة العمل في الربع الثاني من العام، مقابل 4.5% في الربع السابق له، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.2% من إجمالي الإناث في قوة العمل، بينما كان 21.9% في الربع السابق.

وكانت أهم الأنشطة الاقتصادية التي فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب جائحة فيروس كورونا هي نشاط تجارة الجملة والتجزئة ليفقد 624 ألف مشتغل خلال الربع الثاني من العام.

وقال البيان إن نشاط الصناعات التحويلية فقد 569 ألف مشتغل، كما فقد نشاط خدمات الغذاء والإقامة 469 ألف مشتغل ونشاط النقل والتخزين فقد 309 آلاف مشتغل، وفقد التشييد والبناء 288 ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2020.