الإحصاء: 52.3% تراجعًا في بؤر الإصابة بمرض الحمى القلاعية

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت بؤر الإصابة بمرض الحمى القلاعية العام الماضي بنسبة 52.3% مقارنة بعام 2018، بحسب بيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن.

ووفقًا للبيان بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 41 بــؤرة عام 2019 مقابل 86 بؤرة عام 2018، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدم إصابة الماشية بعترة جديدة من الحمى القلاعية.

وقال البيان إن محافظات البحيرة أعلى نسبة إصابة بمرض الحمى القلاعية بعــدد 8 بؤر بنسبـة 19.5٪ يليهــا محافظتـي الشرقيــة والقليوبيــة بعـدد 5 بؤر بكل محافظة بنسبة 12.2٪ وأقل عدد إصابة بمحافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والمنيا حيث سجلت بؤرة واحــــدة فقط لكل منهم.

وبلغت الإصابة بمرض الجلد العقدي 21 بؤرة عام 2019 مقـابل 46 بـؤرة عـام 2018 بنسبة انخفاض قــدرها 54.3٪ ويرجـع ذلك إلى فاعـلية طـرق العـلاج والأمصال واللقاحات المستخدمة، وفقا للبيان.

وقال البيان إن محافظة المنوفية سجلت أعلى نسبة إصابة بمرض الجلد العقدي بعدد10 بؤر بنسبة 47.6٪ من إجمالي عدد البؤر وأقـل عـــــدد إصابة بمحافظات بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والغربية حيـث سجلت بؤرة واحـدة فقـط لكل منهم.

ووفقًا لبيان الإحصاء بلغت عــــدد بـؤر إصابة الدواجـن بمـرض أنفلونـزا الطيـور 40

بــؤرة عام 2019 مقابل 91 بـــؤرة عــام 2018 بنسبة انخفاض قدرهـا56 % ويرجع هــذا الانخفاض إلى فاعلية اللقاح والأمصال المستخدمة.

وسجلـت محافظـتي الإسماعـيلية والجـيزة أعــلى نسبة إصابة بأنفلونـزا الطيــور بعــدد 6 بؤرة لكل منهما بنسبـــة 15٪ تليهما محافظات الدقهلية والقليوبية والغربية والفيوم حيت بلغت عدد البؤر بكل منهم 4 بؤرة بنسبة 10٪ من إجمالي عدد البؤر وأقل نسبة إصابة محافظة القاهرة وبورسعيد والمنوفية والمنيا وقنا حيث سجلت بؤرة واحدة فقط لكل منهم.

وقال البيان إن أعـداد الدواجن التي تم علاجها من الأمـراض الباطنة بلغت 4.1 مليـون حالة عام ٢۰۱9 مقابل 12.2 مليون حالة عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 66.3٪.

وأشار البيان إلى أن الأعـداد التي تم إنتاجها من اللقاحات الفيروسية الواقية بلغت 1.187 مليون جرعة عـام 2019 مقابل 1.192 مليون حالة عـام 2018 بنسبة إنخفاض قدرهـا 3%.