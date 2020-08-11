بعد انخفاض إصابات كورونا.. 50% تراجعا في الإقبال على أدوية الفيتامينات

كتبت دينا خالد:

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الطلب على أدوية المناعة والمكملات الغذائية وفيتامين سي شهد تراجعا خلال الشهرين الماضي والجاري بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بفترة ذروة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الطلب على أدوية المناعة والفيتامينات ارتفع بالصيدليات، مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر، خلال يونيو الماضي، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 300%، بحسب ما قاله عوف لمصراوي في وقت سابق.

وأضاف عوف، أن تراجع الإقبال ساهم في وفره هذه المنتجات، حيث أصبح هناك مخزون منها يكفي لمدة 6 أشهر بعد ما كانت السوق تعاني من نقص هذه الأدوية.

وأدت زيادة الطلب خلال شهر يونيو، على هذه النوعية من الأدوية، إلى نقص المعروض منها بالصيدليات، مما جعل شركات الأدوية تكثف إنتاجها لتطرح أكثر من مليون عبوة في شهر يوليو الماضي.

وأرجع عوف تراجع الإقبال إلى انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، واطمئنان المواطنين بعد حالة الخوف التي أصابتهم مع وصول انتشار الفيروس لحالة الذروة في الشهر قبل الماضي.

وأدى تراجع أعداد الإصابة بكورونا إلى انخفاض الطلب أيضا على شراء الكمامات والكحول من الصيدليات خلال الفترة الحالية، بحسب تصريح سابق لعوف.