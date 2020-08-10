بينها الأوبرا والعتبة.. الصوت والضوء تشارك بتطوير 5 ميادين بالقاهرة

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد عبدالعزيز جودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء، لمصراوي، إن الشركة تعمل على وضع تصور لتطوير 5 ميادين بالقاهرة (طلعت حرب، الأوبرا، مصطفى كامل، العتبة، حديقة الأزبكية)، بعد الانتهاء من مشروع تطوير ميدان التحرير.

وأضاف لمصراوي، أن المجموعة العاملة على تطوير الميادين الخمس، تتضمن وزارة السياحة الآثار، ووزارة الإسكان، ومحافظة القاهرة، وجهاز التنسيق الحضاري.

وكانت الشركة، كُلفت في سبتمبر الماضي، بتخطيط أعمال الإنارة لميدان التحرير، ضمن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تطوير ميدان التحرير، ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حاليا.

وقال رئيس الوزراء، في بيان سابق، إن هناك تكليف من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية في العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.

وعاودت شركة الصوت والضوء، تنظيم عروض الصوت والضوء في المناطق الأثرية، بعد توقف دام لأكثر من 3 شهور بسبب أزمة كورونا، لكن رغم عودة العمل لم يرتفع حجم الإقبال، على الرغم من طرح الشركة عروضا على أسعار التذاكر، بحسب رئيس الشركة.

وقال جودة :"بدأنا العروض من أول يوليو، وطرحنا عروضا على التذاكر بنسبة 50% للزوار الأجانب والمصريين".

وأشار إلى أن المؤشرات المالية للعام المالي الماضي، تشير إلى تحقيق أرباح بنحو 10 ملايين جنيه، بدلا من المستهدف كان 30 مليون جنيه، فيما يتوقع جودة، أن يستمر الأداء السيئ للشركة خلال العام المالي الجاري لتتحول الشركة للخسارة بنحو 20 مليون جنيه.

وتعمل الشركة على تخفيض المصروفات العمومية والإدارية، بنحو 60%، بما يساعد الشركة على مواجهة تحديات الأزمة، بحسب جودة.

وتعمل شركة الصوت والضوء، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بإدارة وتشغيل عروض الصوت والضوء في مصر (أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك فى الأقصر ومعابد فيلة وأبو سمبل بأدفو في أسوان) وتنفيذ المشروعات المستقبلية لمواقع الآثار المصرية وتطويرها.

كذلك تدير الشركة وتنفذ مشروعات الخدمات السياحية والمرتبطة بها وتجهيزها بما فيها خدمات النقل السياحي وإقامة الفنادق والقرى السياحية، بحسب موقعها الإلكتروني.