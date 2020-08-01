منصات التجارة الإلكترونية تستقبل العيد بخصومات وعروض إضافية

كتب- علاء حجاج:

أطلق عدد من منصات التجارة الإلكترونية في مصر، عروضًا مخفضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وخصصت مواقع التجارة الإلكترونية أقسام مخصصة لمنتجات العيد والتي تسري عليها التخفيضات.

وتنوعت هذه العروض ما بين خصومات على الأجهزة الإلكترونية وأخرى على الأجهزة المنزلية والإكسسوارات ومنتجات العناية الشخصية واحتياجات فصل الصيف.

وعلى موقع نون المتخصص في التجارة الإلكترونية، تراوحت التخفيضات ما بين 10% و50%، وتوزعت التخفيضات على شاشات التلفزيون والنظارات الشمسية وساعات اليد والملابس والمكياج ومنتجات العناية الشخصية، وكذلك الأجهزة الإلكترونية.

وأطلقت منصة راية شوب للتجارة الإلكترونية مجموعة من التخفيضات والخصومات على قائمة من المنتجات المنزلية والإلكترونية تحت قسم "عروض العيد".

وتراوحت التخفيضات ما بين 4% و54%، وذلك على قائمة من المنتجات تنوعت ما بين أجهزة إلكترونية ومنتجات عناية شخصية وأجهزة منزلية.

أما موقع سوق دوت كوم فقد جهز قسم خاصة بعروض العيد تحت اسم "عيد سعيد" وتم دعمه بأكثر من 1600 منتج بتخفيضات تراوحت ما بين 10% و 47%، وتنوعت المنتجات ما بين هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية وملابس ومنتجات غذائية.

من جانبه اكتفى موقع جوميا للتجارة الالكترونية بإتاحة خدمة شراء صك الأضحية من خلال تطبيق الدفع الإلكتروني الخاص به "جوميا باي"، وركز أغلب عروضه وخصوماته على منتجات الصيف، وأعلن عن توسعه في توصيل منتجاتها للساحل الشمالي.