الصناعة: حجم التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية يبلغ 12.8 مليار دولار

قصة إعادة إحياء "فندق كونتيننتال" التاريخي في وسط القاهرة

أبرزها "الكمامة وخليها على الله".. كيف يتعايش المصريون مع كورونا

كتبت – شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك برامج عديدة للتعاون المثمر والبنّاء بين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 12.8 مليار دولار بـ 338 مشروعا.

وأضافت الوزيرة، خلال ندوة القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول استجابة مجموعة البنك لجائحة كوفيد – 19"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن المشروعات في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والخدمات الصحية والاجتماعية والتجارة واستيراد السلع الاستراتيجية والتعليم.

وقالت الوزيرة إن العالم يواجه حاليا تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية، وقد تعرض الاقتصاد المصري كسائر دول العالم للعديد من التداعيات الاقتصادية السلبية جراء هذه الأزمة.

وأشارت إلى أن الأزمة ادت إلى اضطراب ملحوظ في التجارة الدولية وسلسلة التوريد على المستوى العالمي.

وأوضحت أن القطاع الصناعي المصري والذي يرتبط بسلاسل التوريد والتجارة العالمية تأثر تأثراً كبيراً بهذه الازمة خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية.

وقالت إن الأزمة تعد فرصة كبيرة للمصنعين المصريين لتوطين صناعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

وأشارت إلى أن مصر تتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث بلغت العمليات التمويلية للمؤسسة في مصر نحو 9.6 مليار دولار.

وأوضحت أن آخر تلك العمليات التمويل الذي اعتمدته المؤسسة بقيمة 200 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتوفير السلع الأساسية في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقالت إن مصر تتعاون أيضا مع البنك فى إطار انضمامها لمبادرة جسور التجارة العربية الأفريقية والذي يهدف لتطوير شراكات تجارية بين الدول الأعضاء بالمؤسسة والمنطقة الأفريقية.

بالإضافة إلى برنامج "مشروع القطن المصري" لرفع جودة القطن المصري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي سيستفيد منه عدد كبير من المزارعين المصريين، بحسب الوزيرة.

وأوضحت الوزيرة أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تستثمر نحو 230 مليون دولار بقطاعات مختلفة في مصر تشمل الصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة تمويل في عدد من القطاعات الأخرى.

وأشارت إلى أنه يجرى حاليا التفاوض مع المؤسسة لتوفير قروض خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .