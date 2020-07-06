رئيس القابضة للغزل والنسيج يجتمع برؤساء الشركات الجدد

كتبت – شيماء حفظي:

بدأ الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، سلسلة اجتماعات مع رؤساء الشركات التابعة الجدد، بحسب ما قالته مصادر لمصراوي.

وكانت الشركة القابضة، أجرت تعديلات كبيرة في مجالس إدارات الشركات التابعة، تضمنت إقالة عدد من رؤساء الشركات واختيار إدارات جديدة، وتبديل مناصب قيادات، تمهيدا لدمج الشركات.

وقالت المصادر، إن رئيس القابضة اجتمع أمس الأحد، مع الدكتور أحمد عمرو رجب، رئيس شركة غزل المحلة، بعد توليه مهام عمله قبل يومين.

وقالت مصادر ذات صلة، إن رئيس القابضة يجتمع اليوم مع الدكتور أيمن صادق رئيس شركة غزل شبين الكوم الجديد، والذي تولى خلفا للمهندس شوقي الصياد.

وتوقعت المصادر، أن يناقش الاجتماع خطة التطوير والدمج، التي تنفذها الشركة القابضة في شركاتها التابعة، وكيفية وآليات إنقاذ الشركات وتنفيذ عملية الدمج، واستقبال المعدات والماكينات الجديدة.

يذكر أن القابضة، استعانت في التعديلات الأخيرة بمجالس إدارات الشركات التابعة، بعدد من القيادات من القطاع الخاص، في إطار ضخ دماء جديدة بالقطاع، ضمن خطة التطوير التي تنفذها.

وتعمل الشركة القابضة للغزل والنسيج، على خطة لدمج الشركات القائمة حاليا، من خلال دمج 23 شركة في 10 شركات فقط، لتكوين 3 مجمعات صناعية كبرى في المحلة الكبرى، وكفر الدوار، وحلوان.

وستشمل خطة الدمج، 22 شركة غزل ونسيج، و9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.

وتتضمن خطة الوزارة لدمج الشركات، تقليص عدد الشركات الشقيقة العاملة في نفس النشاط والتي تتنافس فيما بينها تحت مظلة القابضة للغزل والنسيج، بالإضافة إلى أن الدمج سيكون ماليا وليس نقل المصانع من أماكنها الحالية.

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