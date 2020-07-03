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الضرائب تكشف حقيقة فرض ضريبة على ودائع البنوك وشهادات الادخار

01:28 م الجمعة 03 يوليه 2020
الضرائب تكشف حقيقة فرض ضريبة على ودائع البنوك وشهادات الادخار

مصلحة الضرائب المصرية

كتب – مصطفى عيد:

نفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها اليوم الجمعة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا.

وقال عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا توجد أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.

وأوضح أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه.

وأهابت المصلحة في بيانها، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين ، وتضر بالصالح العام ، وللرد على كافة التساؤلات والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية على الخط الساخن 16395.

الضرائب المصرية شهادات الادخار ودائع البنوك مجلس النواب فيروس كورونا

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