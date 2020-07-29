تشكيل لجنة للأمن السيبراني لوضع مخطط لتأمين بيانات هيئة البريد

كتب- علاء حجاج:

قال شريف فاروق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنه تم تشكيل لجنة للأمن السيبراني بالهيئة برئاسة عمرو موسى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاقتصاد الرقمي وأمن المعلومات.

وأضاف فاروق لمصراوي، أن اللجنة ستعمل على وضع رؤيتها لتوفير أمن المعلومات للهيئة وخاصة أن حماية البيانات هي أولوية مع التطور التكنولوجي.

وقال إنه من الحلول المطروحة التعاقد مع شركة متخصصة في توفير حلول الأمن السيبراني للهيئة.

وكان خبير محمد عبد الباسط، خبير أمن المعلومات المصري وواحد من "الوايت هات هاكرز" المشهورين عالميا، قال إن هناك عدد من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعاملين في هيئة البريد المصري تم اختراقها من قبل شخص.

وكتب عبد الباسط، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "واضح كدا أن في حد اخترق (أو له access بشكل ما) على كمبيوتر أو أكتر من كمبيوترات العاملين في هيئة البريد المصري".

وأوضح أن البيانات المسربة هي أسماء، وأرقام تليفون، مكتب البريد التابع له الشخص أو الجهة، ورقم الكود البريدي، والمنطقة، ورقم تليفون المنطقة، وخطابات تخص الهيئة في صورة PDF وبيانات أخرى.