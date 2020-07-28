أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:05 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.06%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10568 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.31%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.19%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 29.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 24.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 54.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.48% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 10575 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

مؤشرالبورصة البورصة أسهم البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92482

    عدد المصابين

  • 34838

    عدد المتعافين

  • 4652

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16600737

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 655202

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح مدينة الروبيكي