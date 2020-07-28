تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.06%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10568 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.
كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.31%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.19%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 29.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 24.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 54.8 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.48% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 10575 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.
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