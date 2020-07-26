الخصومات والسلع.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "مايغلاش عليك" (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

أطلقت الحكومة اليوم الأحد مبادرة لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار.

وتضمن مبادرة "مايغلاش عليك" عدد من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

ويوضح الفيديو التالي كل ما تريد معرفته عن المبادرة ومن المستفيد منها.

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