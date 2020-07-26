تخفيضات تصل لـ 1532 جنيهًا.. أسعار التكييفات في مبادرة "مايغلاش عليك"

كتبت- دينا خالد:

عرض الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، والتي انطلقت اليوم الأحد، خصومات على 8 أنواع من التكييفات، ضمن السلع المشاركة في المبادرة.

وهذه الأنواع المتاح بيعها عبر الموقع الإلكتروني، وتتيح المبادرة منتجات أخرى ولكن عبر المحلات المشاركة في المبادرة.

وتبدأ أسعار التكييفات من 7795 جنيهًا، وحتى 13779 جنيهًا، وبتخفيضات تصل قيمتها إلى 1532 جنيها، بحسب الموقع الرسمي للمبادرة.

ويشمل النوع الأول تكييف 1.5 حصان بارد، بلازما، من إنتاج مصنع حلوان للأجهزة المعدنية مصنع 360 الحربي، بسعر7765 جنيهًا، بخصم 10%، ويتوفر منه 99 قطعة.

والنوع الثاني تكييف 1.5 حصان بارد، وساخن، من إنتاج مصنع حلوان للأجهزة المعدنية مصنع 360 الحربي، بسعر 8235 جنيهًا، بخصم 10%، ويتوفر منه 100 قطعة.

ويضم النوع الثالث، تكييف 2.25 حصان بارد، بلازما، من إنتاج مصنع حلوان للأجهزة المعدنية مصنع 360 الحربي، بسعر 10156 جنيها، بخصم 10%، ويتوفر منه 100 قطعة.

والنوع الرابع يتضمنن، تكييف 1.5 حصان بارد، ساخن، موفر للطاقة، من إنتاج مصنع حلوان للأجهزة المعدنية مصنع 360 الحربي، بسعر 10540 جنيها، بخصم 10%، ويتوفر منه 100 قطعة.

والنوع الخامس، تكييف 2.25 حصان بارد، ساخن، بلازما، من إنتاج مصنع حلوان للأجهزة المعدنية مصنع 360 الحربي، بسعر 10705 جنيهات، بخصم 10%، ويتوفر منه 100 قطعة

والنوع السادس، تكييف 2.25 حصان بارد، ساخن، بلازما، موفر للطاقة، من إنتاج مصنع حلوان للأجهزة المعدنية مصنع 360 الحربي، بسعر 13779 جنيها، بخصم 10%، ويتوفر منه 100 قطعة.

والنوع السابع، تكييف 3 حصان بارد، بلازما، من إنتاج مصنع حلوان للأجهزة المعدنية مصنع 360 الحربي، بسعر 13121 جنيها، بخصم 10%، ويتوفر منه 100 قطعة.

والنوع الثامن والأخير، تكييف 3 حصان بارد، ساخن، بلازما، من إنتاج مصنع حلوان للأجهزة المعدنية مصنع 360 الحربي، بسعر 13615 جنيها، بخصم 10%، ويتوفر منه 100 قطعة.

وانطلقت مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي اليوم الأحد على أرض الواقع تحت شعار "مايغلاش عليك"، وتم إطلاق الموقع الإلكتروني للمبادرة والذي يتضمن أهم المعلومات عن السلع المشاركة فيها والأسعار والخصومات وغيرها من المعلومات المهمة عن المبادرة، وأيضا يتيح الشراء الإلكتروني.

وبحسب محمد معيط، وزير المالية، تصل نسبة الخصومات في المبادرة إلى 20%، بالإضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

كما تسمح المبادرة بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي.

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