الركود يهدد مبيعات لعب الأطفال في عيد الأضحى وتوقعات بتراجع الأسعار

كتبت- شيرين صلاح:

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق لعب الأطفال يعاني من الركود منذ بداية أزمة كورونا.

وتسببت جائحة كورونا في ضرب موسم رمضان الماضي وعيد الفطر بالمحلات، في ظل وجود حظر التجول، حيث ينتظر التجار هذا الموسم لتحقيق المبيعات، وفقا لقول صفا.

وكانت الحكومة فرضت في مارس الماضي، حظرا للتجول، تبعه قرار بإغلاق المحلات التجارية، والمولات، وأماكن التجمعات والمتنزهات والشواطئ العامة والحدائق.

وأعلنت الحكومة يونيو الماضي، إلغاء حظر التجول، لكنها قررت استمرار غلق الحدائق وأماكن التجمعات.

وقال صفا، إن مبيعات محلات لعب الأطفال هذا العيد مرهونة بفتح الشواطئ والمنتزهات العامة، حيث يعتمد التجار على بيع بضائعهم الشواطئ والحدائق.

وبحسب صفا، "في العيد الناس بتسافر و التجار يعتمدوا على بيع 80% من بضاعتهم للناس إللي بتروح الشواطئ والمنتزهات العامة".

وتابع صفا، إنه في حالة عدم فتح المنتزهات والشواطئ سيطول الركود عيد الأضحى أيضا.

وذكر صفا إن الطلب على لعب العيد مثل "المسدسات الخرز والعرائس من قبل تجار الجملة من المستوردين شبه منعدم، أما الموجود حاليا بالمحلات هي العرائس على شكل خروف العيد وهذه البضاعة مخزنة من العام الماضي لديهم".

وقال نائب رئيس الشعبة، إن بعض التجار سيخفضون من أسعار خروف العيد حتى يبيعون أي كمية بدلا من تخزينها للعام المقبل.

وينتظر التجار إعلان قرارات جديدة من قبل الحكومة مثل فتح الشواطئ مرة أخرى، لتحريك السوق، بحسب عطا.