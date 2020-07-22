"منحة لا ترد".. كيف تستفيد من مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك؟

كتبت- دينا خالد:

أكد محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية، لـ"مصراوي"، أن جميع المقيمين على أرض مصر بمن فيهم 100 مليون مواطن يمكنهم الاستفادة من الخصومات التي ستتيحها المبادرة الرئاسية؛ لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل تحت اسم "ما يغلاش عليك".

وقال عبدالفتاح، لـ"مصراوي"، إن السلع المشاركة في المبادرة ستتمتع بنسبة خصم على أسعارها بمتوسط 20%، بالاتفاق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية، وستتفاوت نسبة الخصم من سلعة لأخرى وقد تصل إلى 35% في بعض السلع، وهو الخصم الذي يمكن أن يستفيد منه الـ100 مليون مصري أو أي مقيم مهما كانت قدرته المالية.

وأضاف أنه إضافة إلى ذلك سيتمتع حاملو البطاقات التموينية بدعم قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، سيتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10%.

وتابع عبدالفتاح: "سيتم تقديم هذا الدعم في شكل خصم بحد أقصى 10% من قيمة السلع المباعة وهو منحة لا ترد من الدولة، ولا يتيح ذلك شراء بضائع سعرها في حدود الـ1000 جنيه دون دفع ثمنها بل الدعم سيكون في صورة خصم فقط".

وقال: "تم تحديد مبلغ الـ1000 جنيه دعمًا من الدولة عبر الخصم الإضافي مع تقدير أن الحد الأقصى لقدرة محدودي الدخل على الشراء 10 آلاف جنيه، وبالتالي الخصم الإضافي بنسبة 10% قيمته 1000 جنيه".

وبحسب عبدالفتاح، يمكن أيضًا لحامل البطاقة التموينية شراء بضائع بقيمة أكبر من 10 آلاف جنيه ضمن المبادرة، والاستمتاع بالخصومات التي تقدمها المصانع والمتاجر بدون حد أقصى، ولكنه سيتمتع بالخصم الإضافي بحد أقصى 1000 جنيه مرة واحدة فقط.

الاستفادة الثالثة التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من المبادرة، وفقا لعبدالفتاح، هي إتاحة قروض ميسرة وبفائدة مخفضة لاستخدامها في شراء السلع بأسعارها الجديدة بعد الخصم، مع التمتع بفترة سداد للقروض تصل إلى 24 شهرا.

وقال عبدالفتاح إنه سيتم إتاحة القروض من خلال بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وناصر الاجتماعي، إضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي التي تدخل ضمن المبادرة.

وأضاف أن السلع التي تشملها المبادرة تتضمن كل الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات، والغسالات، والبوتاجازات، والتليفزيونات، والتكييفات، والمراوح، والمكاوي، وجميع الأدوات الكهربائية، والأخشاب والموبيليا، وأيضا السيراميك، والبورسلين والبويات، والملابس، والمنتجات الجلدية، وأيضا الأجهزة الإلكترونية.

وجهزت الحكومة حملة إعلانية للمبادرة، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل غدًا الخميس، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الإلكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG).

وبحسب ما ذكر محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تستهدف المبادرة توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدتها التي تبلغ 3 أشهر، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك مكونًا أساسيًا من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة ستسهم أيضًا في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

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