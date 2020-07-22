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بتخفيض يصل لـ 70%.. 400 شركة ملابس تطلب المشاركة في مبادرة تحفيز الاستهلاك

04:53 م الأربعاء 22 يوليه 2020
بتخفيض يصل لـ 70%.. 400 شركة ملابس تطلب المشاركة في مبادرة تحفيز الاستهلاك

واجهة محل يعرض تخفيضات

كتبت- شيرين صلاح:

قال هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الغرفة تلقت طلبات من شركات ملابس يتراوح عددها بين 390 و400 شركة للمشاركة في مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي.

وأعلنت الحكومة عن مبادرة لتحفيز الاستهلاك المحلي تبدأ الأحد المقبل من خلال طرح سلع بتخفيضات.

وتعتمد آلية عمل المبادرة على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة، بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط.

وقال قداح، إن الشركات التي أبدت رغبتها في المشاركة بمبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي استعدت بتقديم تخفيضات تتراوح بين 15 و70% على القطعة الواحدة على حسب الموديل.

ووفقا لقول عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي فإن الموديلات التي ستشارك بها مصانع الملابس في المبادرة ستعرض للمواطنين في محلات الملابس مثلها مثل باقي البضاعة، مشيرا إلى أنه لن يخصص لها معارض خاصة للعرض.

ووفقا لوزير المالية فإن متوسط التخفيضات تبلغ 20%، وستلتزم الوزارة بإتاحة مساهمة "خصم إضافي" لأصحاب البطاقات التموينية بنسبة 10%.

وتضم قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.

ماذا قال صناع وتجار عن مبادرة الحكومة الجديدة لتحفيز الاستهلاك؟

غرفة الملابس الجاهزة اتحاد الصناعات مبادرة تحفيز الاستهلاك

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