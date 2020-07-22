التصديري لمواد البناء: 24% زيادة بصادرات القطاع في النصف الأول من 2020

القاهرة- مصراوي:

قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن صادرات قطاع مواد البناء حققت خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة بنسبة قدرها 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، أضاف جمال الدين أن صادرات القطاع بلغت 3 مليارات و25 مليون دولار في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنحو 2 مليار و437 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لأعضاء المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لبحث سبل تنمية وتطوير كافة الصناعات التابعة للقطاع، وإمكانيات زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع لمختلف الأسواق العالمية.

كما شهد الاجتماع بحث التحديات التي تواجه تطوير منتجات القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

وأكد جمال الدين، خلال الاجتماع، أهمية دعم الحكومة لهذا القطاع الهام والذى يمثل القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن القطاع يمتلك إمكانيات كبيرة لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وتتضمن أهم الأسواق المستقبلة لمنتجات قطاع مواد البناء الإمارات العربية المتحدة، وكندا، وإيطاليا، والسعودية، وليبيا، والجزائر، والولايات المتحدة الأمريكية، والسودان، وإسبانيا، وفقا لجمال الدين.

ويسهم قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنحو 25% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وبقيمة 5 مليارات دولار سنويا، إلى جانب تغطية غالبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المستخدمة في قطاع الإنشاءات، بحسب وزيرة التجارة.

ويضم القطاع عددا كبيرا من الصناعات العملاقة في الاقتصاد القومي وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، والأسمنت، والسيراميك، والأدوات الصحية، والمحاجر والرخام، وفقا للوزيرة.