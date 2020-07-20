غرفة الملابس تطالب "الصناعة" بفتح باب تصدير الكمامات القماش

كتبت- شيرين صلاح:

قال هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الغرفة طالبت وزارة التجارة والصناعة، بالسماح للشركات بتصدير الكمامات القماش، التي تحظى بطلب كبير عليها في الخارج.

وقال قداح إن الشركات المحلية تلقت طلبات استيراد بالفعل من السعودية ودول الخليج والدول الأوروبية وأمريكا، خلال الشهر الماضي، مع عودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي في أغلب بلدان العالم وتخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا.

وأشار قداح إلى أن الغرفة طالبت الوزارة "بالسماح للشركات بتصدير فائض إنتاجها بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وأن تستثني الكمامات القماش من قرار حظر التصدير".

وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في يونيو الماضي مد فترة حظر تصدير الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "الكمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى، لمدة 3 أشهر إضافية، لتوفيرها في السوق المحلي.

وقالت الوزارة في بيان في يونيو الماضي إن القرار نص على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي - والتي تقدرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة.

وقال قداح إن الأسواق الخارجية تستخدم الكمامات القماش أكثر من الطبية في تعاملاتهم اليومية على عكس المصريين، وإن الشركات المحلية لديها القدرة على تصدير كميات فائضة للخارج.