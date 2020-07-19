ابن سينا فارما تقرر إنشاء شركة للاستثمار في مجال الرعاية الصحية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة ابن سينا فارما، في بيان اليوم الأحد للبورصة المصرية، أن مجلس إدارة الشركة وافق على إنشاء شركة للاستثمار في المجالات المختلفة الخاصة بمجال الرعاية الصحية.

وبحسب بيان البيان، تقوم الشركة حاليا بدراسة عدة فرص استثمارية في المجالات التي تم الموافقة عليها سابقا مجلس الإدارة.

وقالت إنها بصدد التوقيع على بعض العروض في غير الملزمة للاستحواذ على حصة/حصص غير حاكمة في إحدى/ عدد من الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية داخل مصر.

ووفقا للبيان، فإن يتبع ذلك البدء في إعداد الدراسات النافية للجهالة تمهيدا للوصول إلى القيمة العادلة وتوقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على تلك الحصة/ الحصص في حالة توافق نتائج الدراسات مع متطلبات الشركة.

وتود الشركة أن توضح للمتعاملين على أسهمها أن كافة الدراسات التي تقوم بها الشركة ليست نهائية، وأن مفاوضات الاستحواذ قد تنجح وقد تفشل.

مع الأخذ في الاعتبار احتمالية عدم الوصول إلى أم اتفاق نهائي، لذا يرجو مراعاة ذلك عند التعامل على أسهم الشركة.

وتعمل شركة ابن سينا فارما، في تجارة وتوزيع وتصنيع والتصنيع لدى الغير، وتغليف وتعبئة ونقل وتخزين واستيراد وتصدير والدعاية والتسويق لكافة المنتجات الدوائية البشرية والحيوية و البيطرية والمستحضرات شبه الدوائية والكيماويات ومستحضرات التجميل والأغذية والمكملات والمبيدات والمطرهات، ومستلزمات المعامل والمستشفيات.