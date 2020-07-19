بالأسعار وخطوط السير.. تفاصيل أول رحلات أوبر باص من القاهرة للأسكندرية

أوبر تطلق خدمة للتنقل بين المحافظات من خلال أوبر ب

كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة أوبر خدمة التنقل بين المحافظات في مصر من خلال "أوبر باص"، وهي الخدمة التي تطلقها لأول مرة في العالم.

وقالت أوبر في بيان اليوم الأحد، إن الخدمة الجديدة تهدف إلى ربط المدن وتسهيل الحركة بينها باستخدام تطبيق أوبر.

وبدأت أوبر الخدمة اليوم من خلال خطين رئيسين يربط بين القاهرة والإسكندرية، الخط الأول ينطلق من ميدان تريومف في هيليوبلس حتى سيدي بشر، مرورا بـ 4 محطات داخل القاهرة و5 محطات داخل محافظة الإسكندرية، حتى بلوغ وجهته في سيدي بشر.

ويأتي خط سير الخط الأول كالاتي " ميدان تريومف - شارع النزهة - محطة مترو الدمرداش - ميدان لبنان - داندي مول - داون تاون الإسكندرية - شارع قناة السويس - كورنيش الإسكندرية - الأكاديمية العربية في ميامي".

أما الخط الثاني ينطلق من القاهرة الجديدة عند محطة الجامعة الأمريكية مرورا بـ 7 محطات داخل القاهرة و5 محطات داخل الاسكندرية حتى بلوغ وجهته النهائية عند الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في سيدي بشر، وبحسب تطبيق أوبر تبلغ قيمة التذكرة 90 جنيهًا للفرد في الرحلة الواحدة.

ويأتي خط سير الخط الثاني " الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة - فندق دوسيت - داون تاون في شارع الـ 90 - ميدان اللاسلكي في المعادي - ميدان فيكتوريا - كورنيش النيل - داندي مول في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي- شارع قناة السويس في محرم بيك - كورنيش الإسكندرية - الأكاديمية العربية في ميامي ".

وتنطلق خدمات أوبر باص بين المحافظات برحلة ذهاب وإياب ما بين القاهرة والإسكندرية، مع وجود خطط للتوسع لربط المزيد من المحافظات خلال الأشهر القادمة، بحسب البيان.

وتتوفر الخدمة على مدار ٧ أيام في الأسبوع، بـ ٨ رحلات يومياً. ويمكن للركاب أيضاً أن يقوموا بالحجز المسبق لرحلاتهم عبر التطبيق.

وتتوفر الخدمة عبر تطبيق أوبر في قسم "خطوط الباص" في القائمة الرئيسية، أو عند اختيار وجهة الرحلة من القاهرة إلى نقطة وصول بالإسكندرية أو العكس.

وقالت أوبر في البيان: "ولأن السلامة لا تزال من أهم أولويات شركة أوبر، تتبع الحافلات التي تقوم برحلات ما بين المحافظات معايير السلامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يجب على الركاب والسائقين ارتداء الكمامات أثناء الرحلة، كما تم خفض الحد الأقصى لعدد الركاب لخلق مسافة آمنة من التباعد الجسدي، وتثبيت أجهزة تعقيم اليدين في جميع الحافلات".

وأشارت أوبر إلى أن خدمة النقل الجماعي بين المحافظات هي امتداد خدمة أوبر باص للتنقل داخل المدينة الواحدة المتوفرة في القاهرة حالياً، والتي أطلقتها شركة أوبر في ديسمبر ٢٠١٨ في سابقة هي الأولى من نوعها حول العالم، استجابةً لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير منتج للنقل الجماعي. ثم امتدت خدمات أوبر باص إلى أوكرانيا والمكسيك عام ٢٠١٩ إثر نجاحها في مصر كإحدى الحلول التي تلبي احتياجات التنقل منخفض التكلفة.