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المالية: حظر تحصيل إيرادات الدولة خارج منظومة التحصيل الإلكتروني

10:16 ص الأحد 19 يوليه 2020
المالية: حظر تحصيل إيرادات الدولة خارج منظومة التحصيل الإلكتروني

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، إنه يُحظر على جميع الجهات الإدارية بالدولة إبرام أي تعاقدات ثنائية أو اتفاقات مع البنوك أو الشركات لتحصيل الإيرادات خارج منظومة التحصيل الإلكتروني التي طبقتها وزارة المالية بكل الجهات الحكومية، وفقا لبيان للوزارة اليوم الأحد.

وأهابت الوزارة، في كتاب دوري جديد لقطاع الحسابات والمديريات المالية، بالجهات الإدارية الالتزام بتعليمات وزارة المالية بأن يتم التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الذي تُديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E- finance"، وفق قواعد العمل بالمركز.

وذكرت أن الالتزام بهذه التعليمات يهدف لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات، وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات، مُوَّجهة ممثليها في الجهات الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ هذه التعليمات؛ تحقيقًا للصالح العام.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن هذه التعليمات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز الشبكة المالية للحكومة بتحقيق التكامل الإلكتروني بين نظام معلومات إدارة المالية الحكومية "GFMIS"، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد "TSA"، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني "GPS".

وأضاف عواد أن هذا التكامل يُساعد في إرساء دعائم سداد المستحقات الحكومية وتحصيل الإيرادات العامة بوسائل الدفع غير النقدي، وترسيخ الحوكمة المالية والإدارية، والإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات.

وزارة المالية منظومة التحصيل الإلكتروني

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