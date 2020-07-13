أوبر تطلق خدمة "أوبر بلاك" تنطلق من مطار القاهرة

جانب من توقيع الاتفاق بين أوبر وأبوغالي موتورز

قالت شركة أوبر في بيان اليوم الاثنين إنها أطلقت منتج جديد يحمل اسم "أوبر بلاك"، لأول مرة في القاهرة بالتعاون مع مجموعة أبو غالي موتورز.

تبدأ رحلات "أوبر بلاك" من مطار القاهرة الدولي، ويقدم هذا المنتج خدمة عالية الجودة من خلال سائقين مدربين، يتميزون بتقييم مرتفع باستخدام سيارات فاخرة، بحسب البيان.

وقالت أوبر إن هذه الخدمة الجديدة تهدف إلى المساعدة على تنشيط قطاعات الطيران والسياحة في مصر بعد تأثرهم بفيروس كورونا المستجد، ويتبع قرار الحكومة المصرية باستئناف الرحلات الجوية في مطلع الشهر الجاري.

وقال أحمد خليل، المدير العام لأوبر في مصر: "نحن فخورون بإطلاق

خدمة أوبر بلاك في القاهرة مع قرار استئناف الرحلات الجوية، دعماً لخطط الحكومة

المصرية لتنشيط السياحة".

يتضمن هذا التعاون قيام أبو غالي موتورز بتوفير سيارات فاخرة بما في ذلك موديلات سيارات مرسيدس وجيب، إلى جانب توفير سائقين محترفين.

وذكر البيان أنه توظيفا لتواجد وخبرة أبو غالي موتورز، فإنه بمجرد أن يتم طلب الرحلة على تطبيق أوبر، يقوم السائقون بمقابلة الركاب في الأماكن المخصصة لأبوغالي موتورز بصالات الوصول بمطار القاهرة الدولي.