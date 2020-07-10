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الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يشارك فى قمة قادة الاتصالات 2020

04:01 م الجمعة 10 يوليه 2020
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يشارك فى قمة قادة الاتصالات 2020

حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم ال

كتب- علاء حجاج:

شارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في قمة قادة الاتصالات 2020 (Leaders’ Summit SAMENA)، والذي انعقد هذا العام بشكل إلكتروني تحت شعار "الاستفادة من تكنولوجيات الاتصالات في دعم قطاعات الاستثمار المختلفة"، لمناقشة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات ودور قطاع الاتصالات في مجابهة هذه الآثار.

وتعد منظمة SAMENA واحدة من المنظمات الإقليمية التي تناقش قضايا الاتصالات فى منطقة الشرق الأوسط من خلال فعالياتها وأنشطتها، حيث تهدف إلى خلق بيئة مواتية لاتخاذ القرارات بين قيادات قطاع الاتصالات من أصحاب المصالح المختلفة من شركات، وحكومات ومنظمات، فضلاً عن المتخصصين من المجال الأكاديمي.

وشارك حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جلسة كبار المتحدثين حول آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على البنية التحتية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي شارك فيها كذلك ملكة السويد الملكة سيلفيا، وهولين زاو سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى الدكتور عمرو بدوي رئيس مؤتمر الاتصالات الراديوية.

وقال حسام الجمل في كلمته التي ألقاها في الجلسة إن اجتماع القادة لهذا العام يأتي مختلفاً فى طابعة وأهدافه، حيث يُعقد بينما يواجه العالم ظرفاً إنسانياً وصحياً فريداً من نوعه، دفع إلى وجود ثوابت وطبيعة جديدة في مختلف نواحي الحياة ومنها على وجه الخصوص طبيعة جديدة للأسرة تحتاج فيها للاعتماد على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي وكبير في مختلف نواحي الحياة من العمل والدراسة والتسوق.

كما تناول في كلمته الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لضمان استمرار تقديم الخدمات للأسرة على تنوعها: خدمات تعليمية، خدمات صحية، خدمات اقتصادية واجتماعية، من زيادة سعة باقات الانترنت المنزلي لتلبية الحاجات المتزايدة والمتزامنة للأسرة، وإتاحة الوصول المجاني لمواقع الخدمات التعليمية، وإلغاء الرسوم للمعاملات المالية الإلكترونية، بالإضافة إلى تخصيص خدمات اتصالات مجانية لطواقم الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

تنظيم الاتصالات قمة قادة الاتصالات حسام الجمل

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