رئيس "السويس للبترول": إخماد حريق محدود بمنطقة المستودعات الشمالية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، إنه تم إخماد الحريق المحدود الذي نشب في ترنشات مخلفات خطوط المنتجات البترولية بمنطقة المستودعات الشمالية خارج أسوار الشركة.

وأضاف عليوة في بيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء، أنه فور اندلاع الحريق تم إغلاق محابس خطوط المنتجات البترولية بمنطقة المستودعات الشمالية.

وكان حريق شب اليوم داخل شركة السويس لتصنيع البترول "المعمل"، وتصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف، وغطت سماء المنطقة القريبة من طريق صلاح نسيم الممتد من المدينة وحتى منطقة الأدبية.

وتلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغًا بنشوب حريق داخل موقع الشركة وتصاعد أدخنة كثيفة، ووجهت الحماية المدنية عددا من السيارات لموقع الحريق.

وقال مصدر مسؤول بالشركة، لمصراوي، في وقت سابق اليوم، إن إحدى شركات المقاولات كانت تجري أعمال صيانة داخل الشركة، وأثناء ذلك شب حريق في "ترنش" المنطقة الشمالية داخل الشركة.

وأضاف المصدر أن الحريق لم يسفر عن إصابات بشرية أو خسائر في الأوراح، وجرى إخلاء المنطقة بالكامل من العمال فور تصاعد الأدخنة ووقف أعمال الصيانة مع وقف وحدات التصنيع وتأمينها كإجراء احترازي متبع في حالة نشوب حريق.