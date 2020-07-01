وزيرة التضامن: صرف منحة 500 جنيه للعاملات بالحضانات لمدة 3 أو 4 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، وذلك لتضررهن من قرار غلق الحضانات خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، أضافت القباج أنه يتم أيضا حاليا حصر العاملات بالجمعيات الأهلية لتقديم منحة شهرية لهن، كما تتم دراسة موقف بعض العمالة المتضررة بقطاع السياحة والذين لم يستفيدوا من المنحة الرئاسية، وذلك للعمل على تقديم المنحة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة، أمس الثلاثاء، برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.

وكانت الحكومة فرضت عددا من الإجراءات الاحترازية في شهر مارس الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها غلق بعض الأنشطة مثل الحضانات، وهو ما تخلت عنه بدءا من أول يوليو الجاري حيث سمحت للحضانات بعودة الفتح وفقا لعدد من الاشتراطات.

وأشارت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال الاجتماع، إلى ورود العديد من الشكاوى إلى المجلس من السيدات العاملات بالحضانات لتضررهن من قرار غلق الحضانات.

وأكدت مايا مرسي ضرورة الوصول إلى نسب السيدات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجدة، وقيام جميع الجهات المعنية بحصر أعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة من الجائحة بتصنيف هذه الأعداد إلى ذكر وأنثى للوصول إلى العدد الحقيقي للمتضررات من النساء.