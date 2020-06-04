رانيا المشاط: أكثر من ألفي مشروع استفاد من منحة سعودية بقيمة 200 مليون دولار

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في بيان اليوم الخميس، إن عدد المشروعات التي جرى تمويلها من منحة سعودية بقيمة 200 مليون دولار، بلغ 2176 مشروعا حتى الآن في 27 محافظة، وإنها ساهمت في خلق حوالي ١٢ الف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديوكونفرانس مع لجنة إدارة المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، والتي تم تشكيلها عام 2013 ويرأسها المهندس حسن العطاس عن الجانب السعودي وغدير حجازي مساعدة الوزيرة عن الجانب المصري.

وقالت الوزيرة إن مشروعات المنحة ساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدة على أهمية تعظيم الاستفادة من مشروعات المنحة السعودية عن طريق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزيرة، أن كل مشروع مستقبلي مع لجنة المنحة السعودية سيتم تنفيذه في اطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى الجديدة، والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي نظرا لدوره في دعم الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المشاط أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على الإعداد لعقد اجتماع للجنة إدارة المنحة السعودية خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن تركز المنحة في تمويلاتها المستقبلية على المشروعات الصغيرة والشركات المبتكرة فى المحافظات الأكثر احتياجا خاصة في صعيد مصر.

من جانبه أكد المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية، أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تعظيم مشروعات المنحة السعودية فى مصر في ظل الدور الذي تلعبه المنحة فى تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وذكر البيان أن أبرز الجهات الوسيطة التي تقدم من خلالها تمويلات المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي البنك الأهلي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومن أبرز الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة للتأجير التمويلى وشركة يو اى فاينانس للتأجير التمويلى.