بنك التعمير والإسكان: إغلاق فرع الزمالك 4 أيام بعد إصابة موظف بكورونا

كتبت- منال المصري:

قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، يوم الأربعاء، إن البنك قرر إغلاق فرعه بالزمالك لمدة 4 أيام، عقب إصابة أحد الموظفين بالفرع لحين التطهير والتعقيم الكامل للفرع، وإجراء المسحات الطبية لكافة الموظفين المخالطين والمخالطين لهم للإطمئنان على سلامتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات الإيجابية لحين تمام الشفاء.

وأضاف غانم أن جميع فروع البنك يتم تطهيرها وتعقيمها بشكل دوري ومكثف يوميا مع التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من قبل العاملين والعملاء التي أقرتها الدولة والبنك من ضرورة ارتداء الكمامة خلال فترة التواجد داخل الفروع والإدارات والالتزام بنسبة العاملين المقررة و عدد العملاء داخل الفروع، بالإضافة إلى التعقيم المستمر لأتوبيسات البنك المخصصة للعاملين صباحا ومساءا.

وأكد حرص إدارة البنك الشديد على صحة وسلامة كافة العاملين بالبنك وعملائه في هذه الظروف الاستثنائية من خلال المتابعة الدقيقة والدورية وبشكل شخصي لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقا للخطة الموضوعة منذ بداية الأزمة والتي يتم تحديثها باستمرار طبقا للمتغيرات والمستجدات بمعرفة اللجنه العليا للطوارىء والتي تشكلت خصيصا منذ بداية الأزمة لضمان التطبيق الفعال لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الوقت الاستثنائي.