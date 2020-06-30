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خسائر أسيك للتعدين ترتفع لأكثر من الضعف في 3 أشهر

10:47 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
خسائر أسيك للتعدين ترتفع لأكثر من الضعف في 3 أشهر

شركة أسيك للتعدين

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت خسائر شركة أسيك للتعدين (أسكوم) خلال الربع الأول من العام الجاري، لأكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء.

وحققت الشركة خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، خسائر بقيمة 23.2 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 10.6 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات النشاط في الشركة خلال الربع الأول إلى 228.4 مليون جنيه مقابل 271.2 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن تأثير أزمة كورونا على الشركة لايزال غير مؤكد، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن تفشي الفيروس لن يكون له تأثير سلبي جوهري، مشيرة على أن الإدارة تراقب الوضع عن كثب.

وتعمل الشركة في الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها، ودراسة التربة والخامات التعدينية، وإجراء المسح الجيولوجي والطبوغرافي على الخامات المعدنية والمناجم والمحاجر ومنشآت المناجم والمحاجر، وتشغيل وإدارة المناجم والمحاجر القائمة.

شركة أسيك للتعدين خسائر شركة أسيك للتعدين القوائم المالية

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