رايز أب تدعو الشركات المصرية لمسابقة "أبطال أعمال أفريقيا" بجوائز 1.5 مليون دولار

كتب- علاء حجاج:

دعت رايز أب الشركات المصرية الناشئة للمشاركة في مسابقة "أبطال أعمال أفريقيا" والتي تبلغ مجموع جوائزها 1.5 مليون دولار وتنظمها مؤسسة "جاك ما"، والتي تم فتح باب التقديم لها في ٥٤ دولة أفريقية.

وتتضمن مزايا الاشتراك في المسابقة إمكانية عرض فكرة المشروع أمام عملاق الأعمال ومالك شركة علي بابا الشهير "جاك ما"، وتسليط الضوء على الشركة الناشئة أثناء فعالية "أبطال أعمال أفريقيا"، بالإضافة إلى تلقي تدريب في مقر شركة علي بابا في هانغتشو الصينية، والحصول على الإرشاد ونصائح من يد كبار قادة الأعمال.

في العام الماضي، حصل عمر صقر (Nawah-Scientific) على جائزة قدرها 150 ألف دولار بينما تلقى وليد عبد الرحمن (Mumm) جائزة بقيمة 65 ألف دولار.

ويخوض المتسابقون عدة مراحل داخل المسابقة، وسيتم اختيار ١٠ شركات للوصول إلى المراحل النهائية، ويتنافسون في الفعالية الأخيرة لعرض أفكار المشروعات، والتي سيتم بثها عبر الإنترنت في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

وسيتم الإعلان عن المتسابقين الذين وصلوا إلى الدور قبل النهائي في أغسطس، بينما يتم كشف النقاب عن الـ١٠ شركات التي وصلت إلى الدور النهائي في سبتمبر.

ومبادرة ANPI هي البرنامج الخيري الأبرز لـ"مؤسسة جاك ما" في أفريقيا، وتهدف المبادرة إلى منح رود الأعمال في أفريقيا المنصة الملائمة لتطوير قدراتهم وأفكارهم العملية، وإلهام الآخرين على خوض تجربة ريادة الأعمال.

وتم الإعلان عن المسابقة من قبل جاسون باو، كبير مستشارين العلاقات الدولية في "مؤسسة جاك ما" خلال فعاليات قمة رايز أب لعام ٢٠١٨. ومنذ بداية البرنامج، لعبت رايز أب دوراً محورياً في الوصول إلى رواد الأعمال بشمال أفريقيا للاشتراك بالمسابقة، وذلك عبر تقديم الدعم للمبادرة من خلال عدد من فعاليات الويبنار وتوفير فرص تدريبية وإرشادية للشركات الناشئة المستهدفة.

ويعد هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تعقد فيه رايز أب شراكة مع ANPI.