"السويس للأسمنت" تتحول لخسارة 390 مليون جنيه في الربع الأول من 2020

كتبت- دينا خالد:

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويس للأسمنت، عن الربع الأول من العام الجاري، تحولها للخسارة، مقارنة بتحقيق أرباح عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال الشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، سجلت السويس للأسمنت صافي خسائر بنحو 390 مليون جنيه في الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 213.1 مليون جنيه صافي أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت 1.33 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.81 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 26.7%.

كما انخفضت تكلفة المبيعات إلا أنها ظلت أعلى من قيمة المبيعات نفسها، حيث وصلت إلى نحو 1.42 مليار جنيه في الربع الأول من 2020 مقابل نحو 1.85 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 23.3%.

وحققت الشركة خسائر من العمليات غير المستمرة بقيمة 181.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 362.3 مليون جنيه أرباحا من العمليات غير المستمرة في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان خوسيه ماريا ماجرينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويس للأسمنت، قال في حوار لمصراوي، مارس الماضي، إن صناعة الأسمنت في "ورطة" حقيقية، بسبب الزيادة الكبيرة في الطاقات الإنتاجية، ودخول طاقات إنتاجية كبيرة في السوق، في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب خلال آخر 3 سنوات، بنحو 5% كل عام.

وأضاف أن الوضع الحرج الذي تمر به الصناعة يحتاج إلى تدخل سريع من الحكومة، والحديث مع الشركات العاملة في السوق من أجل التوصل إلى حل لإنقاذها من التعثر والإغلاق، مؤكدا ضرورة تدخل الدولة لإيجاد طريقة لحل الأزمة الحالية، عبر دراسة وضع السوق واحتياجاته، من أجل إعادة التوازن في السوق.

وتعمل شركة السويس للأسمنت في إنتاج مواد البناء، وتأسست في عام 1979.