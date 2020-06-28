سعرها يصل لـ 25 ألف دولار.. ماذا نعرف عن السيارة الكهربائية E70 المزمع إنتاجها بمصر؟

كتبت – شيماء حفظي:

نشر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نموذجا مصغرا للسيارة الكهربائية E70 المزمع إنتاجها في شركة النصر للسيارات، بالاتفاق مع شركة دونج فينج الصينية.

وكتب توفيق عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الأحد :"ده نموذج السيارة الكهربائية المزمع إنتاجها في النصر للسيارات بإذن الله. جاري الانتهاء من الدراسات التفصيلية والاتفاقيات مع شركة Dongfeng Motors الصينية بعد توقيع الاتفاقية منذ أسابيع. السيارة مداها حوالي 400 كيلومتر للشحنة الكاملة".

وبحسب موقع http://www.chinamobil.ru/ للسيارات الصينية، تعمل السيارة E70 بشكل كامل بالكهرباء، وتتراوح طاقة البطارية بين 50.8 و61.3 كيلو وات للساعة، وسعرها بين 21.9 ألف دولار إلى 25 ألف دولار.

ويتراوح مدة شحن البطارية بين 8 ساعات إلى 9.5 ساعة، وأقصى سرعة للسيارة 150 كيلومتر للساعة بمعدل يتراوح بين 0 إلى 100 كيلومتر في 9.9 ثانية، بحسب الموقع.

وتتمتع البطارية بنظامي فرامل (ABS – EBD) ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ومثبت أمان لمقعد الأطفال، بحسب الموقع.

وكان الوزير قال في تصريحات سابقة، إن اختيار هذه السيارة E70 - أحدث طرازات سيارات شركة دونج فينج - لأنها تتناسب مع السوق المصري وحققت نجاحا كبيرا في الصين خلال السنوات الماضية، وفي ضوء الدراسة التي أجريت في هذا الشأن، كما تم الاتفاق على اختبار عدد محدود من السيارات من هذا الطراز في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أنه تمت دراسة التجربة الصينية في صناعة السيارات الكهربائية، وتم التواصل مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بشأن الإعداد لمشروع إنتاج السيارات الكهربائية.

وقال توفيق، إنه تم وضع حزمة من المحفزات الخاصة بالسيارات الكهربائية من بينها دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشترٍ، وفقا لضوابط محددة، والتنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، ومشروع لإحلال التاكسي الأبيض بسيارات كهربائية أسوة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض في عام 2008.

والنصر للسيارات" شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتم تأسيسها بقرار جمهوري رقم 913 مايو 1960، على مساحة تبلغ حوالي 480 ألف متر مربع، لتحتوي على عدد (4) مصانع.

ووضعت الشركة في عام 2009، تحت التصفية، إلى أن قررت الجمعية العمومية للشركة وقف تصفيتها في 2016، وإعادة دراسة كيفية تشغيلها مرة أخرى.

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