"تعليم" و" بالم هيلز" توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء جامعة في مشروع باديا

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت كل من شركة تعليم، إحدى استثمارات شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وشركة بالم هيلز للتعمير مذكرة تفاهم لإنشاء جامعة خاصة للتعليم العالي في مشروع باديا بمنطقة غرب القاهرة، وذلك بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنه سيتم تطوير الجامعة المذكورة على مساحة 100 ألف متر مربع في مشروع باديا، إحدى المشروعات الرئيسية لبالم هيلز بمنطقة غرب القاهرة.

وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يضم الحرم الجامعي جامعة مصرية خاصة تحتوي على كليات العلوم الحيوية بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية، وفرعا واحدا أو أكثر من الفروع الدولية للجامعات الرائدة عالميا.

جامعة فيينا الطبية الدولية هي كلية رائدة عالميا في مجال تعليم الرعاية الصحية الدولية وإدارة المستشفيات، حيث يعد الشق الأكاديمي للجامعة أحد أكبر مراكز التدريب والبحوث الطبية في أوروبا، والمصنف ضمن أفضل 100 جامعة من الجامعات الرائدة في مجال الطب على مستوى العالم.

ووفقا للبيان، فإنه طبقا لمذكرة التفاهم تتولى شركة تعليم إدارة وتشغيل الكيان المشترك.

وتتمثل الشراكة الجديدة، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة العادية لشركة سي أي كابيتال القابضة وشركة تعليم لخدمات الإدارة، وشركة بالم هيلز بالإضافة إلى موافقة كافة الجهات الإدارية الأخرى.

وتعد تعليم منصة رائدة للتعليم العالي في مصر، وهي مالكة جامعة النهضة في بني سويف، وهي أكبر جامعة خاصة في صعيد مصر، حيث تضم حوالي 6500 طالب.

وتعتبر شركة بالم هيلز من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وتمتلك محفظة من أكبر محافظ الأراضي تنوعا.

وقال محمد الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم لخدمات الإدارة، "تتماشى هذه الشراكة مع استراتيجيتنا للتنويع، والتي بدأنا في تنفيذها بعد استحواذ شركة سي أي كابيتال والمستثمرين على حصة 60% من الشركة سبتمبر 2019".

وأضاف الرشيدي، "نحن سعداء بشراكتنا المرتقبة مع شركة بالم هيلز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، ونحن ثقة من أن شراكتنا ستمكننا من تحقيق خطط النمو المستقبلية لشركة تعليم".

وقال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، " إنشاء حرم جامعي بالشراكة مع فيينا الطبية الدولية في مدينة باديا، يعزز وضع المدينة كمشروع متكامل يرضي جميع احتياجات سكانها".

وتمتلك شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 16.4% تقريبا بصورة غير مباشرة في شركة تعليم، ولها تأثير على اتخاذ قرارات مجلس إدارة شركة تعليم، بحسب البيان.