كيف ستنفق مصر قرض صندوق النقد الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار؟

كتبت- ياسمين سليم:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة على برنامج جديد لمصر لمدة ١٢ شهرًا مقابل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

وكانت مصر توصلت منذ أسبوعين مع صندوق النقد لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.

وأصدر الصندوق اليوم الجمعة بيانًا صحفيًا كشف فيه أبرز نقاط الاتفاق الجديد مع مصر وهي كالتالي:

- البرنامج الجديد يهدف إلى مساعدة على مواجهة التحديات التي يشكلها وباء فيروس كورونا، ودعم مصادر التمويل لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة.

- البرنامج سيساعد مصر على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية.

- سيدعم البرنامج الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

- يدفع الاتفاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على أساس قوي لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.

- البرنامج الجديد يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.

ووضع الصندوق عدة أولويات من خلال تنفيذ البرنامج وهي:

١- حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري، مع تفادي زيادة الدين العام.

٢- إرساء توقعات التضخم وضمان الاستقرار المالي في الوقت نفسه الحفاظ على سعر صرف مرن.

٣- تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحكم والمنافسة.

وفي منتصف مايو حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة أثار فيروس كورونا بقيمة 2.7 مليار دولار.