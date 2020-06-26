التجارة: 27.5% زيادة في صادرات مصر للأردن بالربع الأول من العام

كتبت – شيماء حفظي:

أظهر أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والصادر عن جهاز التمثيل التجاري، زيادة صادرات مصر إلى الأردن، بنسبة 27.5%، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إن صادرات مصر للأردن، خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، بلغت 120.9 مليون دولار مقابل بنحو 94.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأوضح الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية لأسواق المملكة الأردنية ترجع إلى جهود الترويج للصادرات المصرية بالأسواق الأردنية وتوفير المعلومات للمصدرين المصريين حول أهم الفرص التصديرية المتاحة بالسوق الأردني.

وأشار مغاوري، الى أن عدد كبير من السلع والمنتجات المصرية يتمتع بقبول ورواج كبير بالسوق الأردنى خاصة الحاصلات الزراعية ومنتجات الألبان.

وأضاف مغاورى أن الميزان التجاري السلعي مع الأردن حقق خلال الربع الأول من العام الجاري فائضا لصالح مصر بلغ 93.5 مليون دولار مقابل نحو 62 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 50.8%.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري، أن الواردات المصرية من الأردن بلغت خلال الربع الأول من العام الجارى 27.4 مليون دولار مقارنة بنحو 32.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 16.5%.

يذكر أن أهم بنود الصادرات المصرية للأسواق الأردنية خلال الربع الأول من العام الجارى تضمنت البرتقال بقيمة 5.1 مليون دولار والليمون بقيمة 4.9 مليون دولار.

وبلغت صادرات الموز الطازج بقيمة 3.2 مليون دولار والتليفزيونات بقيمة 3.4 مليون دولار والأجبان بقيمة 6.5 مليون دولار والنشادر بقيمة 6.1 مليون دولار ، بحسب البيان.