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"التضامن" تعلن عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات بعد عطل فني

05:09 م الخميس 25 يونيو 2020
"التضامن" تعلن عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات بعد عطل فني

وزارة التضامن الاجتماعي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان اليوم الخميس، إنها تتقدم باعتذارها لأصحاب المعاشات عن وجود مشكلة تقنية في الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمخصص للاستعلام عن العلاوات الخاصة.

وأضافت الوزارة أن المشكلة التقنية حدثت نتيجة الإقبال الشديد من ملايين المستخدمين الراغبين في الاستعلام عن العلاوات الخاصة مما أدى إلى حدوث عطل فني وتوقف الموقع مؤقتا.

وقالت إنه قد تم حل المشكلة التقنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنه جاري العمل علي زيادة سرعة تقديم الخدمة خلال الساعات القادمة.

وطلبت الوزارة من المواطنين وأصحاب المعاشات غير المعنيين بالعلاوات الخاصة عدم الدخول على الموقع خلال الساعات القادمة لإتاحة الفرصة لتخفيف الضغط وتحسين جودة خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس.

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